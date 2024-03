Pregled - svet, 10. 3. (nedelja)

WASHINGTON/GAZA - Iz vojaške baze v ameriški zvezni državi Virginija je v soboto izplula vojaška ladja z opremo, s katero naj bi ob obali območja Gaze v skladu z napovedjo predsednika ZDA postavili začasno pristanišče. Na ta načina najv oblegano enklavo lažje odstavili nujno potrebno humanitarno pomoč prek morja. Medtem pa je ladja s približno 200 tonami hrane še čakala na dovoljenje za izplutje s Cipra. V Gazi so se kljub začetku ramazana nadaljevali napadi, število ubitih je preseglo 31.000.

VATIKAN/KIJEV - Papež Frančišek je dvignil prah z izjavami v soboto objavljenem intervjuju, v katerem je pozval strani v vojni v Ukrajini, naj zbereta pogum za pogajanja. Kot je menil, so najmočnejši tisti, ki imajo pogum, da zavihtijo belo zastavo in se pogajajo. Tiskovni predstavnik Vatikana je zavrnil interpretacije, da je papež dejansko pozval k predaji Ukrajine. Kljub temu je bil ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba zelo kritičen in zatrdil, da ne bodo nikoli dvignili bele zastave.

LIZBONA - Na Portugalskem potekajo predčasne parlamentarne volitve, na katerih je po aferah med vladajočimi socialisti pričakovati vzpon desnice. Glede na napovedi sicer kaže, da niti levi pol na čelu s socialisti niti desna sredina s široko koalicijo pod vodstvom PSD ne bosta zbrala dovolj glasov za večino v parlamentu. Za njeno oblikovanje bi bila lahko ključna desna populistična stranka Chega, ki se ji obeta 17 odstotkov.

KIJEV - Ukrajina je po lastnih navedbah ponoči odbila vnovičen obsežen ruski napad z bojnimi droni. Od 39 so sestrelili 35 brezpilotnikov. Rusija je nad Ukrajino izstrelila tudi štiri rakete. Trije ljudje so umrli, več je bilo ranjenih. Tudi ruska stran je poročala o ukrajinskem obstreljevanju v regijah Kursk, kjer je umrla ženska, ter Belogorod.

AMSTERDAM - Nizozemski kralj Viljem-Aleksander je odprl prvi nizozemski muzej holokavsta. Odprtje SO spremljali tudi protesti proti predsedniku Izraela Jicaku Hercogu, ki je sodeloval na slovesnosti. Več sto udeležencev je pozivalo k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in Izrael obtožilo izvajanja genocida na palestinskem ozemlju.

PARIZ/RIM - Na jugu Francije so v silovitem neurju Monica, ki je prizadelo dva departmaja, umrli trije ljudje, še štiri so pogrešali, vključno z dvema otrokoma iz iste družine. Večino so s poplavljenih mostov v avtomobilih odnesle narasle vode. V primežu obilnih padavin in močnega vetra so bili tudi deli Italije.

PORT-AU-PRINCE - ZDA so zaradi stopnjevanja nasilja oboroženih tolp v haitijski prestolnici Port-au-Prince iz tamkajšnjega veleposlaništva evakuirale del osebja in obenem okrepile varnost. Mednarodna organizacija za migracije (IOM) je medtem v soboto sporočila, da je zaradi nemirov okoli 362.000 Haitijcev, od tega več kot polovica otrok, notranje razseljenih.

FRANKFURT/MÜNCHEN - Kabinsko osebje nemškega letalskega prevoznika Lufthansa bo v torek in sredo stavkalo, je v soboto napovedal sindikat Ufo. Zaradi stavke bodo odpovedani leti iz Frankfurta in Münchna, prizadela pa bo tudi Lufthansino hčerinsko družbo CityLine. V Lufthansi pričakujejo, da bo stavka prizadela približno 100.000 potnikov.

ATLANTA - Sobotna nastopa predsednika ZDA Joeja Bidna in njegovega najverjetnejšega izzivalca na predsedniških volitvah Donalda Trumpa na strankarskih zborovanjih v Georgii sta minila v znamenju migracij in vprašanja starosti Bidna. Biden je med drugim menil, da si Trump želi biti diktator, Trump pa, da je Bidnova migracijska politika odgovorna za smrt mlade študentke.

LONDON - Kensingtonska palača je objavila prvo uradno fotografijo britanske princese Kate po njeni operaciji sredi januarja. V začetku tega tedna jo je posnel njen soporog, princ William, na njej pa je skupaj s svojimi tremi otroki. Princesa se je ob tem tudi zahvalila javnosti za vse izraze podpore v zadnjih dveh mesecih.