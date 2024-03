Prihodnji teden nove stavke Lufthansinega kabinskega osebja

Frankfurt/München, 10. marca - Kabinsko osebje nemškega letalskega prevoznika Lufthansa bo v torek in sredo stavkalo, je s soboto napovedal sindikat Ufo. Zaradi stavke bodo odpovedani leti iz Frankfurta in Münchna, prizadela pa bo tudi Lufthansino hčerinsko družbo CityLine. V Lufthansi pričakujejo, da bo stavka prizadela približno 100.000 potnikov, so poročale tuje agencije.