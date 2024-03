Zaradi stavke Lufthansinega osebja odpovedanih več letov med Brnikom in Nemčijo

Brnik, 6. marca - Zaradi stavke osebja zemeljske oskrbe Lufthanse na več nemških letališčih so nekateri leti Lufthanse z ljubljanskega letališča odpovedani. Že danes ne bo večernega prihoda iz Frankfurta, za četrtek in petek so odpovedani vsi prihodi in odhodi iz oz. v Frankfurt in München, v soboto pa je odpovedan jutranji let v Frankfurt.