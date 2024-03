V SDS očitajo vladi zavajanje glede pokojnin, Mesec opozarja na vrsto ukrepov za boljši položaj upokojencev

Ljubljana, 8. marca - Odbor DZ za delo je na nujni seji na zahtevo SDS obravnaval vprašanje višine pokojnin. V SDS so opozorili, da vlada ni izpolnila svoje obljube s konca leta 2022 o 4,5 odstotka višjih pokojninah. Minister za delo Luka Mesec pa je poudaril, da so v tem mandatu sprejeli več ukrepov za boljši položaj upokojencev in bodo v tej smeri nadaljevali.