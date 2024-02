Po Golobovih besedah so zgodovinsko visoko uskladitev pokojnin omogočili tudi vladni ukrepi

Ljubljana, 19. februarja - Premier Robert Golob je ob sklepu sveta pokojninskega zavoda, da se pokojnine februarja redno uskladijo za 8,8 odstotka, dejal, da je to zgodovinski dvig. Tak dvig so po njegovem omogočili tudi ukrepi vlade za pomoč gospodarstvu v boju proti energetski draginji. Plače so namreč rasle hitreje od pričakovanj, kar je za sabo potegnilo rast pokojnin.