Med zaseženimi živalmi na bangkoškem letališču tudi ogroženi rdeči panda

Bangkok, 7. marca - Tajske oblasti so na letališču Suvarnabhumi v Bangkoku aretirale šest Indijcev, ki so skušali v domovino pretihotapiti 87 živali, med katerimi so bile kače, papagaji, kuščarji in rdeči panda, so v sredo sporočili tajski cariniki. Živali na čelu z ogroženim rastlinojedim sesalcem so odkrili v oddani prtljagi osumljencev, poroča britanski BBC.