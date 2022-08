Indijskega tihotapca s 17 živalmi pridržali na tajskem letališču

Bangkok, 17. avgusta - Na glavnem tajskem letališču Suvarnabhumi v Bangkoku so aretirali 21-letnega Indijca, ki je skušal pretihotapiti 17 primerkov živih živali šestih različnih vrst, vključno z belo puščavsko lisico in rakunom, so danes po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili uradniki na letališču.