Pregled - šport, 6. 3. (sreda)

Ljubljana, 6. marca - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v sredo, 6. marca.

KRANJSKA GORA - Prireditelji svetovnega pokala alpskih smučarjev v Kranjski Gori so morali danes zaradi slabih snežnih razmer in toplega vremena odpovedati tudi moško slalomsko tekmo za 63. pokal Vitranc, ki naj je bila na podkorenski strmini na sporedu ta konec tedna.

PARIZ - Kolumbijski kolesar Santiago Buitrago je zmagovalec četrte etape dirke svetovne serije Pariz-Nica. Na 183 km dolgi trasi od Chalona do Mont Brouillyja je za deset sekund ugnal Avstralca Luka Plappa in za 37 sekund Danca Mattiasa Skjelmoseja. Slovenski as Primož Roglič je izgubil nekaj v primerjavi z glavnimi tekmeci, končal je na sedmem mestu. Skupno je novi vodilni Plapp.

MADRID/MANCHESTER - Nogometaši Reala iz Madrida ter Manchester Cityja so naslednji četrtfinalisti lige prvakov. Prvi so po remiju z 1:1 ter skupnim izidom 2:1 izločili Leipzig slovenskih nogometašev Benjamina Šeška in Kevina Kampla, meščani iz Manchestra pa so tudi na drugi tekmi s 3:1 premagali Koebenhavn.

BRUSELJ - Slovenska kolesarka Eugenia Bujak je to sezono na belgijskih enodnevnih klasikah zabeležila še drugo sedmo mesto. Potem ko je bila sedma 25. februarja na dirki Omloop van het Hageland, je danes to uvrstitev ponovila še na veliki nagradi Oetingena. Slavila je nizozemska zvezdnica Lorena Wiebes.

MILANO - Slovenska boksarja Dejan Leburić (do 71 kg) in Jure Šimunović (nad 92 kg) sta v italijanskem Busto Arsiziu po prvem nastopu končala kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Leburić je že v torek izgubil prvo borbo v kategoriji do 71 kg, Jure Šimunović pa v kategoriji nad 92 kg.

MARIBOR - Nogometaši Kalcerja Radomelj so v osmini finala pokala Pivovarne Union po preobratu z 2:1 v gosteh premagali Maribor. Napredovali sta še zasedbi iz 2. SNL, Beltinci Klima Tratnjek in Gorica. Prvi so bili s 5:0 boljši od Avto Rajh Ljutomera, drugi pa s 3:1 od Sij Acronija Jesenic.

LJUBLJANA - V finalu slovenskega moškega odbojkarskega pokala, ki bo 26. marca v Kopru, bosta igrala I-Vent Maribor in Calcit Volley. Mariborčani so v polfinalu s 3:0 (18, 21, 24) presenetljivo izločili ACH Volley, Calcit Volley pa se je v Novem mestu prav tako mučil s svojimi tekmeci, Krko, a je na koncu vendarle zmagal s 3:2 (16, -21, 22, -22, 7).

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je z Dallas Mavericks po domačem porazu proti Philadelphii tokrat v dvorani American Airlines Center izgubil še proti Indiani. Pacers so bili v gosteh boljši s 137:120, čeprav je Dončić dosegel še četrti zaporedni, skupaj pa 14. trojni dvojček v sezoni z 39 točkami, 11 podajami in desetimi skoki.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu po podaljšku z 1:2 izgubili proti vodilni ekipi zahodne konference, Vancouver Canucks. Slovenski as Anže Kopitar je za kralje tokrat na ledu preživel 19:46 minute, a se ni vpisal med strelce ali podajalce.