Pregled - svet, 6. 3. (sreda)

NEW YORK - Demokrat Joe Biden in republikanec Donald Trump sta v skladu s pričakovanji in napovedmi anket nanizala zmage na strankarskih volitvah in zborovanjih za izbiro predsedniškega kandidata, ki so na t. i. super torek potekale v 15 zveznih državah ZDA in na Ameriški Samoi. Edina Trumpova konkurentka Nikki Haley je posledično sporočila, da se umika iz tekme.

NEW YORK/GAZA/KAIRO - ZDA so Varnostnemu svetu ZN predložile posodobljen osnutek resolucije, ki poziva k dogovoru o takojšnji prekinitvi ognja v Gazi za šest tednov in izpustitvi talcev. Sicer ni jasno, kdaj in če sploh bi lahko o predlogu ZDA glasovali. Predsednik ZDA Joe Biden je v torek pozval k dogovoru o prekinitvi ognja v Gazi pred muslimanskim svetim mesecem ramazanom in dodal, da je odločitev o šesttedenskem premirju zdaj v rokah gibanja Hamas, ki to sicer zanika in trdi, da je žogica na strani Izraela. V Kairu so se medtem kljub zastojem nadaljevali pogovori o prekinitvi ognja.

ODESA - Na jugu Ukrajine so v bližini konvoja vozil, v katerih sta bila ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in grški premier Kiriakos Micotakis, odjeknile eksplozije. V napadih na pristaniško mesto je bilo ubitih pet ljudi. Moskva trdi, da je napadla hangar ukrajinske vojske. Rusija in Ukrajina sta si že pred tem izmenjali obtožbe o vnovičnih napadih z droni.

VARŠAVA - Več tisoč poljskih kmetov je znova protestiralo proti uvozu cenejših ukrajinskih kmetijskih proizvodov, ki po njihovem prepričanju spodkopavajo domači trg. Pred parlamentom so se protestniki spopadli s policisti, pri čemer je bilo več policistov ranjenih, več kot deset ljudi pa pridržanih.

TEL AVIV - Izrael je odobril načrte za gradnjo 3476 novih stanovanjskih enot v treh izraelskih naselbinah v bližini Jeruzalema na zasedenem Zahodnem bregu, so poročali izraelski mediji, pozneje pa je to potrdila pristojna ministrica. Te naselbine po mednarodnem pravu sicer veljajo za nezakonite, a si vlada kljub temu prizadeva za njihovo širitev.

BUDIMPEŠTA - Madžarska ne namerava podpreti nizozemskega premierja Marka Rutteja za novega generalnega sekretarja zveze Nato, ker je bil v preteklosti večkrat kritičen do vlade v Budimpešti, je v torek dejal madžarski zunanji minister Peter Szijjarto. Rutte se izrisuje kot najverjetnejši kandidat za naslednika Jensa Stoltenberga in si je že pridobil glasove več ključnih držav, vključno z ZDA, Veliko Britanijo in Nemčijo, toda za izvolitev potrebuje podporo vseh članic.

ZAGREB - Deset hrvaških levo-liberalnih strank je v torek zvečer doseglo dogovor o skupnem nastopu na prihajajočih parlamentarnih volitvah. V koaliciji Za boljšo Hrvaško bo poleg največje opozicijske stranke SDP devet manjših parlamentarnih in neparlamentarnih strank, a brez drugih dveh največjih strank levice Zmoremo! in Socialdemokratov. Sabor naj bi sicer razpustili najkasneje do 22. marca, kot najverjetnejši datum volitev pa se vse bolj omenja 12. maj.

SOFIJA - Bolgarski premier Nikolaj Denkov je v torek parlamentu podal svojo odstopno izjavo, ki so jo poslanci z glasovanjem tudi potrdili. S tem se Denkov po devetih mesecih poslavlja s položaja, v skladu s koalicijskim dogovorom pa ga bo najverjetneje nadomestila nekdanja evropska komisarka in podpredsednica vlade Marija Gabriel.

WASHINGTON - Raketa, ki je priletela iz Jemna, je v Adenskem zalivu zadela tovorno ladjo, pri čemer sta bila ubita najmanj dva člana posadke. Odgovornost za napad so prevzeli hutijevci, ki plovila napadajo iz solidarnosti s Palestinci v Gazi.

SOČI - Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je na obisku v Rusiji posvaril pred ponovnim zagonom jedrske elektrarne v Zaporožju na jugu Ukrajine, ki jo zasedajo ruske sile. Zaradi nenehnih napadov nuklearka ne deluje že od leta 2022. Med obiskom se je srečal tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

BRUSELJ - Pogajalci Sveta EU in Evropskega parlamenta so dosegli okvirni politični dogovor o reformi zakonodajnega okvira Enotno evropsko nebo, s katero bi med drugim povečali učinkovitost upravljanja evropskega zračnega prostora in zmanjšali okoljske vplive letalskega sektorja. Prispevati želijo tudi k regulaciji brezpilotnih letalnikov. Spremembe naj bi obenem prinesle finančne prihranke.

ŽENEVA - Lani je bilo najbolj smrtonosno leto za migrante in begunce od začetka beleženja podatkov pred desetletjem, saj jih je na migrantskih poteh umrlo najmanj 8565, je sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM). To je kar 20 odstotkov več kot leto pred tem, zato je treba nujno ukrepati, so sporočili iz organizacije. Najbolj smrtonosna ostaja migrantska pot preko Sredozemskega morja.

MOSKVA - Rusija je šahovskega velemojstra in političnega aktivista Garija Kasparova dodala na seznam "teroristov in skrajnežev". Kasparov, ki velja za nasprotnika predsednika Vladimirja Putina, je domovino sicer zapustil že več kot deset let nazaj.