Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 3.)

Ljubljana, 6. marca - Tuje tiskovne agencije so v zvezi z dogodki, povezanimi s Slovenijo, danes poročale o odpovedi moške slalomske tekme za 63. pokal Vitranc zaradi slabih snežnih razmer in toplega vremena. Poročale so tudi o kongresu Evropske ljudske stranke in zadržkih slovenskih članic do kandidature Ursule von der Leyen za nov mandat na čelu Evropske komisije.