Dnevnik o vnovičnem spopadu Biden-Trump za predsednika ZDA (7. 3.)

Ljubljana, 6. marca - Andrej Brstovšek v komentarju Dvoboj je tu piše o tem, da je bil t. i. super torek, ko strankarske volitve v ZDA potekajo v velikem številu zveznih držav, zaradi vnaprej znanega razpleta predvidljiv in dolgočasen. Pred Američani bo tako novembra spet izbira izpred štirih let, med Joejem Bidnom in Donaldom Trumpom.