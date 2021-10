Koroška pesnica Maja Haderlap prejela nagrado Christine Lavant

Dunaj, 5. oktobra - Koroška pisateljica in pesnica Maja Haderlap je dobitnica nagrade, poimenovane po pesnici Christine Lavant. Nagrado, vredno 15.000 evrov, so podelili šestič. Lavreatki jo je na nedeljski prireditvi v radijski hiši Radiokulturhaus na Dunaju izročil predsednik strokovne žirije in slavnostni govornik na prireditvi Klemens Renoldner, piše Delo.