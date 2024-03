DZ sprejel novi zakon o blagovnih rezervah

Ljubljana, 7. marca - Poslanci so na današnjem glasovanju sprejeli novi zakon o blagovnih rezervah, ki med drugim uvaja delitev na varnostne zaloge in klasične blagovne rezerve, možnost pomoči drugim državam v primeru kriz in možnost brezplačne predaje stvari iz zalog osebam javnega prava. Za je glasovalo 51 poslancev, 25 jih je bilo proti.