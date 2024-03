Novemu zakonu o blagovnih rezervah se obeta podpora

Ljubljana, 6. marca - Predlogu novega zakona o blagovnih rezervah, ki predvideva med drugim gospodarski javni službi za blagovne rezerve za osnovno preskrbo ter za varnostne zaloge nafte in naftnih derivatov, se obeta podpora. Podporo so mu danes v DZ izrekli v koalicijskih SD in Svoboda, proti pa so v SDS.