Poklukar z župani petih občin o vplivu migracij na življenje ljudi

Ljubljana, 6. marca - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je danes sestal z župani občin Krško, Črnomelj, Ilirska Bistrica, Kostel in Podlehnik. Govorili so o vplivu nezakonitih migracij na življenje ljudi v obmejnih občinah, predvsem njihovo varnost, so sporočili z ministrstva.