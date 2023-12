Poklukar: V letošnjem letu smo pokazali, da sistem notranje varnosti deluje učinkovito

Ljubljana, 22. decembra - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v poslanici ob božično-novoletnih praznikih zapisal, da "smo v letošnjem letu pokazali, da sistem notranje varnosti deluje učinkovito". Leto 2023 so najbolj zaznamovala migracijska vprašanja, obsežne avgustovske poplave in plazovi, ki so jih na notranjem ministrstvu uspešno reševali.