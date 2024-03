Riken Yamamoto letošnji Pritzkerjev nagrajenec za arhitekturo

New York, 6. marca - Japonski arhitekt Riken Yamamoto je letošnji dobitnik Pritzkerjeve nagrade za arhitekturo. Nagrajenca so razglasili v torek in pri tem posebej izpostavili njegov "pomirjujoč slog". Med njegovimi stvaritvami so univerza Nagoya Zokei na Japonskem, center The Circle na letališču v Zürichu v Švici in knjižnica Tianjin na Kitajskem.