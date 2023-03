Pritzkerjeva nagrada letos britanskemu arhitektu Davidu Chipperfieldu

New York, 7. marca - Pritzkerjevo nagrado, ki velja za najprestižnejšo v svetu arhitekture in jo pogosto primerjajo z Nobelovo nagrado, je letos kot 52. prejemnik dobil britanski arhitekt David Chipperfield. Nagrajen je za "brezčasno sodobno oblikovanje, ki se sooča s podnebnimi izzivi, spreminja družbene odnose in oživlja mesta", piše v obrazložitvi nagrade.