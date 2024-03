Ameriški volilni super torek po pričakovanju minil v znamenju Bidna in Trumpa

New York, 6. marca - Demokrat Joe Biden in republikanec Donald Trump sta v skladu s pričakovanji in napovedmi anket nizala zmage na strankarskih volitvah in zborovanjih za izbiro predsedniškega kandidata, ki so na t. i. super torek potekale v 15 zveznih državah in na Ameriški Samoi. Na slednji je slavil doslej neznan kandidat, v Vermontu pa Nikki Haley.