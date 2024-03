V 16 zveznih državah ZDA danes volijo predsedniška kandidata demokratov in republikancev

New York, 5. marca - Demokratski in republikanski volivci bodo danes v 15 zveznih državah po ZDA in na Ameriški Samoi izbirali svoja kandidata za novembrske predsedniške volitve. Na t.i. supertorek bodo razdelili več kot tretjino delegatov za strankarski konvenciji, na katerih bodo letos poleti potrdili zmagovalca.