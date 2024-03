Pregled - šport, 5. 3. (torek)

LJUBLJANA - Znana sta prva četrtfinalista nogometne lige prvakov. To sta po povratnih tekmah osmine finala postala Paris Saint-Germain, ki je v gosteh pri Realu Sociedadu zmagal z 2:1, in Bayern, ki je doma ugnal Lazio s 3:0.

VELENJE - Rokometaši velenjskega Gorenja so v 4., zadnjem krogu glavnega dela evropske lige v skupini II gostili danski Skjern in izgubili s 24:29 (14:13). Velenjčani so že pred zadnjim krogom ostali brez možnosti za napredovanje iz skupine.

KRANJSKA GORA - Organizatorji svetovnega pokala alpskih smučarjev v Kranjski Gori so bili zaradi neugodnih vremenskih razmer, ki bi lahko ogrozile varnost tekmovalcev, prisiljeni odpovedati za soboto načrtovan veleslalom, so danes sporočili iz Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis). Tekme v veleslalomu ne bodo nadomeščali. Namesto veleslaloma bodo organizatorji tradicionalnega tekmovanja alpskih smučarjev, 63. Pokala Vitranc, skušali v soboto izpeljati tekmo v slalomu za točkovanja svetovnega pokala, so potrdili pri mednarodni zvezi. Slalom je bil sicer po prvotnem sporedu načrtovan v nedeljo.

PARIZ - Na tretji etapi kolesarske dirke svetovne serije Pariz-Nica, ekipnem kronometru v okolici Auxerra, je slavila ekipa UEA Emirates, ki je tudi prevzela rumeno majico. V spremenljivih vremenskih razmerah je ekipa Bora-Hansgrohe slovenskega kolesarja Primoža Rogliča zaostala 54 sekund in končala na 11. mestu. Danes so kolesarji vozili pretežno ravninsko ekipno preizkušnjo na čas, ki pa jo je zaznamovala tudi vremenska loterija. Sredi etape se je namreč močno ulilo in ekipe, ki so bile na vrsti proti koncu startnega seznama, so imele precej težje delo. Med njimi je bila tudi Bora Hansgrohe, za katero je sicer Roglič prvi prečkal ciljno črto, toda njegov dosežek je pomenil šele 11. čas. Rumeno majico vodilnega je oblekel član zmagovalne ekipe UAE Emirates, Američan Brandon McNulty, Roglič je nekaj mest izgubil, zdaj je v seštevku 28., zaostaja 54 sekund.

NYON - Na sedežu Evropske nogometne zveze Uefa v Nyonu so danes opravili žreb kvalifikacij za evropsko prvenstvo nogometašic, ki bo leta 2025 v Švici. Slovenska ženska reprezentanca bo kvalifikacije začela v ligi C, v skupini C2 pa bodo poleg nje igrale še Latvija, Severna Makedonija in Moldavija.

LJUBLJANA - Nogometaši Triglava in Ilirije so prvi četrtfinalisti pokala Pivovarne Union. V osmini finala sta drugoligaša v gosteh opravila s tretjeligašema. Triglav je ugnal Podvince z 1:0, Ilirija pa Videm s 3:1.

NEW YORK - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil izbran za igralca meseca v zahodni konferenci severnoameriške lige NBA. Član Dallas Mavericks je februarja v povprečju dosegal 33,4 točke, 9,6 skoka in 10,3 podaje na tekmo. Igralec meseca na vzhodu je drugič to sezono postal Jayson Tatum (Boston Celtics).