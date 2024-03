Pregled - svet, 5. 3. (torek)

GAZA - Ekipa Svetovne zdravstvene organizacije, ki je konec tedna obiskala dve bolnišnici na severu Gaze, je opozorila na grozljive razmere, v katerih je deset otrok umrlo zaradi lakote, je v ponedeljek sporočil vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Po njegovih besedah je šlo za njihov prvi obisk na območju od začetka oktobra 2023. Medtem je Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev, ki se sklicuje na lokalne zdravstvene oblasti, sporočil, da je v eni od bolnišnic zaradi podhranjenosti in dehidracije umrlo najmanj 15 otrok. Pogajanja o morebitnem premirju med Izraelom in Hamasom še potekajo.

BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila prvo evropsko strategijo na področju obrambne industrije, s katero želijo zagotoviti, da bi članice vojaško opremo v večji meri naročale skupaj in v Evropi. Cilj je, da bi leta 2030 skupaj nabavile najmanj 40 odstotkov opreme. Za podporo tem aktivnostim bo v obdobju 2025-2027 v okviru programa evropske obrambne industrije namenjenih 1,5 milijarde evrov evropskih sredstev.

KIJEV - Ukrajinske sile so ponoči uničile rusko vojaško ladjo Sergej Kotov v Črnem morju ob obali polotoka Krim, je sporočila ukrajinska vojaška obveščevalna služba. Ukrajina je rusko korveto uničila s pomorskimi droni, je pojasnil tiskovni predstavnik obveščevalne službe Andrij Jusov. Poudaril je, da so nekateri člani posadke mrtvi in ranjeni. Kijev in Moskva sta si medtem na kopnem izmenjali obtožbe o novih napadih.

HAAG - Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je izdalo naloga za prijetje dveh visokih častnikov ruske vojske, ki sta obtožena usmerjenih raketnih napadov na civilne cilje v Ukrajini, vključno z napadi na energetsko infrastrukturo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potezo pozdravil kot sporočilo ruskim poveljnikom, da bo pravici zadoščeno. Niti Rusija niti Ukrajina sicer nista članici ICC.

BUDIMPEŠTA - Madžarski predsednik Tamas Sulyok je podpisal sklep o ratifikaciji prošnje Švedske za članstvo v zvezi Nato. S tem je novoimenovani predsednik odpravil še zadnjo oviro za širitev vojaškega zavezništva. Zdaj mora Švedska pri ZDA deponirati še dokumente o pristopu, nakar bo na sedežu Nata v Bruslju potekala slovesnost, v okviru katere se bo s simboličnim dvigom zastave kot 32. članica pridružila obrambni zvezi.

BERLIN - Do nedavne objave posnetka pogovora med častnikoma nemških zračnih sil glede podpore Ukrajini je privedla napaka posameznika, je izjavil nemški obrambni minister Boris Pistorius in pojasnil, da je eden od udeležencev na sestanek vstopil prek nepooblaščene povezave. Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je objavo posnetka označila za del hibridnega vojskovanja ruskega predsednika Vladimirja Putina, katerega cilj je destabilizacija evropskih držav.

PRAGA - Francoski predsednik Emmanuel Macron je pozval ukrajinske zveznike, naj ne bodo strahopetci pred Rusijo, ki da je postala neustavljiva. V času, ko se zdi, da si vse bolj prizadeva uveljaviti vodilno vlogo pri podpori Kijevu, se je med enodnevnim obiskom na Češkem srečal s kolegom Petrom Pavlom. Po pogovoru je na skupni novinarski konferenci izpostavil, da je bil iskren, ko je z omembo možnosti o napotitvi zahodnih enot v Ukrajino pozval k "strateškemu skoku naprej".

PEKING - Kitajska si prizadeva, da bi se njeno gospodarstvo letos okrepilo za okoli pet odstotkov, je ob začetku letnega zasedanja kitajskega ljudskega kongresa ali parlamenta povedal kitajski premier Li Qiang. Na letošnjem zasedanju, ki bo trajalo do ponedeljka, naj bi - enako kot lani - potrdili tudi povečanje proračuna za vojsko za 7,2 odstotka.

BERLIN - Proizvodnja v edini evropski tovarni električnih vozil Tesla na obrobju Berlina se je zjutraj ustavila, delavce pa so evakuirali, potem ko je požar na daljnovodu v bližini tovarne povzročil izpad električne energije. Policija preiskuje sum požiga. Odgovornost za izpad električne energije je prevzela nemška skrajna levičarska skupina.

NEW YORK/TEL AVIV - Obstajajo utemeljeni razlogi za prepričanje, da je Hamas med napadom na Izrael 7. oktobra in nad zajetimi talci izvajal spolno nasilje, vključno s posilstvi, ugotavlja v ponedeljek objavljeno poročilo Združenih narodov. Navaja najmanj tri lokacije tovrstnega nasilja, med drugim prizorišče glasbenega festivala Nova. Obtožbe je preiskovala misija ZN, ki se je v začetku februarja dva tedna na terenu pogovarjala s preživelimi in pričami lanskega napada, pa tudi z zdravstvenimi delavci. Hamas je v odzivu poročilo zavrnil, saj da se zanaša "na izraelske institucije, vojake in priče, ki so jih izbrale okupacijske oblasti".

GAZA - Palestinci ob vrnitvi iz izraelskih zaporov po različno dolgih pridržanjih poročajo o številnih zlorabah, je v ponedeljek zatrdil vodja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem Philippe Lazzarini. Šlo naj bi za grožnje z uporabe elektrike, fotografirali naj bi jih gole, jim odrekali spanje in za njihovo ustrahovanje uporabljali pse. Še pred tem je sama agencija sporočila, da so izraelske oblasti priprle tudi številne člane njenega osebja, ki so kasneje poročali o tovrstnem ravnanju v zaporih, navajali pa da so tudi primere spolnih zlorab.

LONDON - Zgornji dom britanskega parlamenta, lordska zbornica, je v ponedeljek zavrnil sporni načrt vlade o premeščanju prosilcev za azil v Ruando, ki ga je januarja potrdil spodnji dom oziroma poslanska zbornica. V spodnji dom se bo predlog zakona po zavrnitvi tudi vrnil. Zgornji dom je izglasoval, da mora vlada premierja Rishija Sunaka zagotoviti popolno skladnost svojega načrta z nacionalnim in mednarodnim pravom, preden bi ga lahko začela izvajati. Prav tako je odločil, da Ruanda trenutno ne more biti ocenjena za varno tretjo državo.

BRUSELJ - Svet EU in Evropski parlament sta dosegla politični dogovor o predlogu uredbe o prepovedi proizvodov, proizvedenih s prisilnim delom, na trgu EU. Predlagana uredba v tej luči predvideva preiskave, nove IT rešitve ter sodelovanje z drugimi organi in državami.

BRUSELJ - Pogajalci Sveta EU in Evropskega parlamenta so v ponedeljek dosegli okvirni politični dogovor o uredbi o embalaži in odpadni embalaži, katere namen je močneje poenotiti pravila na tem področju v EU ter z ukrepi za bolj trajnostno embalažo in zmanjšanje odpadne embalaže vpeljati načela krožnega gospodarstva in prispevati k varstvu okolja. Dogovorjena nova pravila se nanašajo na celotni življenjski krog embalaže, so sporočili iz obeh osrednjih zakonodajnih ustanov EU.