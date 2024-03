Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 3.)

Ljubljana, 5. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je slovenski parlament potrdil Andrejo Katič za ministrico za pravosodje s 45 glasovi za in 18 glasovi proti. Povzele so tudi poročanje STA o 16 hišnih preiskavah v zvezi z nakupom stavbe na Litijski v Ljubljani, ki jih je danes opravil Nacionalni preiskovalni urad.