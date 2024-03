Dnevnik o divjanju v garažni hiši (5. 3.)

Ljubljana, 5. marca - Peter Lovšin v komentarju Asfalt ni vse piše o sobotnem divjanju v garažni hiši v Ljubljani. Kot rešitev za bolj ali manj posrečeno postavljanje z vozniškimi spretnostmi se najpogosteje omenjajo dirkališča in poligoni. So pa med pogosteje predlaganimi rešitvami tudi nadzor in kazni, ki so za marsikoga le zanemarljivo majhen in že predviden strošek.