Državni proračun v dveh mesecih s 179 milijonov evrov presežka

Ljubljana, 5. marca - Državni proračun je v prvih dveh mesecih leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 2,2 milijarde evrov prihodkov in okoli dve milijardi odhodkov. Proračunski presežek je znašal 179 milijonov evrov. Več sredstev je država namenila za socialne transferje in investicije, medtem ko so se izdatki za obresti in transferje brezposelnim znižali.