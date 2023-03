Proračun v prvih dveh mesecih s 108 milijonov evrov presežka

Ljubljana, 3. marca - Državni proračun je po prvih podatkih v prvih dveh mesecih letos zabeležil približno dve milijardi evrov prihodkov in 1,9 milijarde evrov odhodkov. Oboji so bili nižji kot v primerljivem lanskem obdobju. Proračun je imel v prvih dveh mesecih približno 108 milijonov evrov presežka, so sporočili z ministrstva za finance.