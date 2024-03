Baerbock v Sarajevu opozorila, da v EU lahko vstopi samo celovita BiH

Sarajevo, 5. marca - Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je danes v Sarajevu pozvala Bosno in Hercegovino, naj izkoristi zgodovinsko priložnost za začetek pristopnih pogajanj z EU in nadaljuje izvajanje reform. Opozorila je, da v EU lahko vstopi samo celovita BiH in da bodo preprečili vse odcepitvene težnje.