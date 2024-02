Pirc Musar na uradni obisk v BiH

pripravila dopisnica STA iz Zagreba Tina Bernik

Sarajevo, 7. februarja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v četrtek in petek na uradnem obisku v Bosni in Hercegovini. Ta je po navedbah iz urada predsednice tako spodbuda kot znak zaupanja v BiH, da lahko napreduje na evropski poti in marca začne pristopna pogajanja za članstvo v EU. Obiskala bo tudi slovenske vojake, ki delujejo v misijah EU in Nata.