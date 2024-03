Za Ljubno ob Savinji in Luče pripombe na sklep o objektih za odstranitev do 22. marca

Ljubljana, 4. marca - Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih je danes poslala občinama Ljubno ob Savinji in Luče osnutek vladnega sklepa, ki se nanaša na objekte, predvidene za odstranitev po lanski avgustovski ujmi. Lastniki in zainteresirana javnost ji lahko svoja mnenja, pripombe in predloge posredujejo do 22. marca.