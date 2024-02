Šefic v Lučah in Solčavi opravil pogovore o preselitvah

Luče, 6. februarja - Sodelavci službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih avgusta lani na čelu z vodjo službe Boštjanom Šeficem so danes v Lučah in Solčavi nadaljevali individualne pogovore z lastniki objektov, predvidenimi za morebitno odstranitev. Kot je Šefic povedal v izjavi za medije, se je v Lučah pogovarjal z 21 lastniki objektov, v Solčavi pa z dvema.