Finance o sodbi o posojilih v švicarskih frankih (4. 3.)

Ljubljana, 4. marca - Srečko Korber v komentarju Kreditne pogodbe so neužitne! piše o sodbi vrhovnega sodišča o pojasnilni dolžnosti banke pri odobravanju posojila v švicarskih frankih. Avtor meni, da so pravila sicer obstajala že v času nastanka spornih poslov, a si verjetno nihče ni predstavljal njihove implementacije tako, kot to zdaj zahtevajo sodišča.