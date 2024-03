Večer o razlikah v stanovanjski politiki med Slovenijo in Avstrijo (4. 3.)

Maribor, 4. marca - Sanja Verovnik v komentarju Razlikovanja piše o razlikah med Slovenijo in Avstrijo v stanovanjski politiki. Ocenjuje, da so razlike med državama v razmišljanju o bivanju, ponudbi stanovanj in cenah najemnin. V Sloveniji kar 93 odstotkov ljudi biva v lastniških stanovanjih, čez mejo pa večina izkorišča dobro razvit in razvejen najemni trg.