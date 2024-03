Po raziskavi Slovensko javno mnenje največje zaupanje gasilcem in civilni zaščiti

Ljubljana, 4. marca - Po raziskavi Slovensko javno mnenje, ki jo je izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na ljubljanski fakulteti za družbene vede, Slovenci med institucijami daleč najbolj zaupajo gasilcem in civilni zaščiti, najmanj pa cerkvi in duhovnikom, vladi in državnemu zboru. Najbolj ponosni so na dosežke slovenskih športnikov.