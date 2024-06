Južna Koreja po prestopih meje iz severne sosede z opozorilnimi streli

Seul, 11. junija - Severnokorejski vojaki so v nedeljo za kratek čas prestopili mejo med državama, na kar se je Južna Koreja odzvala z opozorilnimi streli, je sporočil Seul, ki meni, da so vojaki mejo prestopili pomotoma. Incident na demilitariziranem obmejnem območju je zadnji v nizu naraščajočih napetosti med državama, ki si med drugim pošiljata balone in letake.