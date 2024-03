Rusija trdi, da je preprečila obsežen napad z droni na Krim

Moskva/Kijev, 3. marca - Ukrajina je po ruskih navedbah ponoči izvedla obsežen napad na Krim z brezpilotnimi letalniki, ki pa naj bi jih ruska zračna obramba uničila. Moskva trdi, da so sestrelili skoraj 40 dronov. Na družbenih omrežjih so medtem zaokrožila poročila o domnevnih eksplozijah in dimu blizu v skladišču nafte na tem ukrajinskem polotoku, ki ga okupira Rusija.