Pregled - šport, 2. 3. (sobota)

SIENA - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec enodnevne dirke svetovne serije Strade Bianche. Petindvajsetletnik je napadel kar 81 km pred ciljem, si nabral veliko prednost in ugnal vse tekmece za drugo zmago na makadamskih cestah v okolici Siene. Drugi je bil Latvijec Toms Skujinš z zaostankom 2:43 minute. Med deseterico je od Slovencev končal tudi Matej Mohorič, ki je bil peti (+4:26).

GLASGOW - Slovenski atlet Filip Jakob Demšar je drugi dan svetovnega prvenstva v dvorani v Glasgowu izpadel v prvem krogu na 60 ovire. S časom 7,80 sekunde je bil skupno 29. in je za osem stotink po času zgrešil nastop v polfinalu.

GYÖR - Slovenske strelke Urška Hrašovec, Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič so na zadnji dan evropskega prvenstva z zračno puško in pištolo na 10 m v madžarskem Györu zasedle sedmo mesto na ekipni tekmi trojic v disciplini zračna puška. Polfinale so zgrešile za tri kroge.

LJUBLJANA - Nogometaši ljubljanske Olimpije in Celja so se v 24. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1), Mariborčani pa so s 3:0 (2:0) premagali Domžale.

LAHTI - Slovenski smučarski skakalci Domen Prevc, Žak Mogel, Peter Prevc in zmagovalec petkove tekme Lovro Kos so imeli na moštveni tekmi svetovnega pokala v Lahtiju nemalo težav. Slovenci so za las z osmim mestom ujeli finalno serijo, na koncu pa so zasedli šele sedmo mesto. Za zmagovalko Norveško so zaostali za 146,2 točke.

ASPEN - Marco Odermatt ostaja nepremagljiv na tekmah svetovnega pokala alpskih smučarjev. Švicarski as je v 24 urah zmagal še na drugem veleslalomu v Aspnu v ZDA. Izkazal se je tudi slovenski as Žan Kranjec, ki je tekmo končal na sedmem mestu (+1,36).

KVITFJELL - Švicarka Lara Gut-Behrami je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Kvitfjellu na Norveškem. Slovenka Ilka Štuhec je tekmo končala na osmem mestu, od vrha jo je ločila sekunda in šest stotink.

OSLO - Švicarka Häcki-Gross je zmagovalka ženske biatlonske tekme s skupinskim startom v Oslu na Norveškem, kjer je dosegla drugo zmago v karieri. Dobro se je odrezala tudi Anamarija Lampič, ki je z izvrstnim tekom zasedla deseto mesto.

TAŠKENT - Slovenska judoistka Andreja Leški je na grand slamu v Taškentu v kategoriji do 63 kg osvojila bronasto odličje. V boju za kolajno je premagala Izraelko Gili Šarir.

MANAMA - Nizozemski dirkač formule 1 Max Verstappen je zmagovalec prve dirke sezone svetovnega prvenstva za veliko nagrado Bahrajna. V Sakirju je svetovni prvak v Red Bullu po odličnem startu zanesljivo ugnal tekmece. Še najbolj se mu je približal moštveni kolega Mehičan Sergio Perez, tretje mesto pa je pripadlo Špancu Carlosu Sainzu ml. s Ferrarijem.

GLASGOW - Mednarodni odbor za nogometna pravila Ifab je v Glasgowu izpeljal skupščino, na kateri naj bi bil v ospredju govor o širši uvedbi modrega kartona za začasne izključitve nogometašev na tekmah. Vendar posebnih novosti glede tega ni bilo.

BOSTON - Vodilna ekipa košarkarske lige NBA Boston Celtic je nadigrala Dallas Mavericks s 138:110. Pri Teksašanih je spet izstopal Luka Dončić, ki je s 37 točkami, z 12 skoki in 11 podajami dosegel 12. trojni dvojček v sezoni.