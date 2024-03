Marjanu Rozmanu Elemirju 11 let in 11 mesecev zaporne kazni

Ljubljana, 2. marca - Marjana Elemirja Rozmana je ljubljansko okrožno sodišče v petek obsodilo na 11 let in 11 mesecev kazni, potem ko ga je spoznalo za krivega poskusa uboja, lahke telesne poškodbe in nasilništva, pridali pa so še lani izrečeno kazen zaradi droge, pišejo mediji. Sodba še ni pravnomočna. Elemir Rozman je bil že večkrat kaznovan, tudi zaradi umora.