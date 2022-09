Na sojenju Rozmanu zaradi očitkov poskusov ubojev pričala nekdanja partnerka

Ljubljana, 12. septembra - Na sojenju Marjanu Elemirju Rozmanu, ki ga obtožnica bremeni dveh poskusov uboja in nasilništva, je danes pričala Rozmanova partnerka. Po njenih navedbah je Rozman septembra lani z nožem dvakrat zabodel njenega nekdanjega partnerja, nasilen je bil tudi do nje. Rozman je bil sicer zaradi umora mame pred leti med drugim obsojen na 14 let zapora.