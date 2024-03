Večer o vojni v Gazi (2. 3.)

Maribor, 1. marca - Boris Jaušovec v komentarju Pekel piše o vojni med Izraelom in Hamasom in četrtkovem streljanju izraelske vojske na Palestince, ki so čakali na humanitarno pomoč v bližini mesta Gaza. Avtor poudarja, da je izraelski premier Benjamin Netanjahu že po Hamasovem napadu na Izrael 7. oktobra napovedal, da bo Gaza doživela pekel.