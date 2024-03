Delo o protestih v Nemčiji (2. 3.)

Ljubljana, 1. marca - Barbara Zimic v komentarju Pravica do protesta piše o različnem odnosu nemške vlade do protesta podnebnih aktivistov in protesta kmetov v Nemčiji. Avtorica poudarja, da so bili podnebni aktivist zaradi svojega protesta kazensko preganjani, medtem ko so kmetom, ki so s traktorji zaprli ceste v Berlinu, politiki ploskali in se s z njimi celo slikali.