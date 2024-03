IEA: Globalne emisije ogljikovega dioksida v 2023 na novi rekordni ravni

Pariz, 1. marca - Izpusti ogljikovega dioksida iz proizvodnje energije so se lani na globalni ravni glede na leto prej povišali za 1,1 odstotka na 37,4 milijarde ton in znova dosegli rekordno raven, je sporočila Mednarodna agencija za energijo (IEA). Rezultat je med drugim posledica izjemno sušnega poletja in posledično večje rabe fosilnih goriv.