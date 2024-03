Začetek gradnje hitre ceste Ormož-Markovci predvidoma poleti

Ljubljana, 2. marca - Potem ko je gradbeno dovoljenje za hitro cesto Ormož-Markovci pred časom postalo pravnomočno, bo predvidoma sredi letošnjega leta stekla gradnja. Kot so za STA pojasnili na Darsu, so sredi februarja izvajalce, ki so jim v predhodnem postopku priznali sposobnosti, pozvali k predložitvi ponudb.