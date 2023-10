Dars z gradbenim dovoljenjem za hitro cesto med Markovci in Gorišnico

Ljubljana, 20. oktobra - Dars je dobil gradbeno dovoljenje za odsek hitre ceste med Markovci in Gorišnico, so na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, objavili v upravljalcu avtocest in hitrih cest v državi. Po pravnomočnosti dovoljenja napovedujejo zaključek izbora izvajalca gradbenih del za dolgo pričakovano 16-kilometrsko hitro cesto od Gorišnice do Ormoža.