V Begunjah razstava o Ingemarju Stenmarku in njegovem serviserju

Begunje na Gorenjskem, 20. februarja - V Alpskem smučarskem muzeju Elan v Begunjah na Gorenjskem bodo 1. marca odprli razstavo o odmevni smučarski legendi Ingemarju Stenmarku z naslovom Smučar in njegov serviser. Zbirka je last Elanovega tehnologa Jurija Vogelnika, ki je Stenmarka kot serviser spremljal na vseh poteh v njegovi zlati dobi smučanja, so sporočili iz podjetja Elan.