Na nacionalni konferenci ob dnevu redkih bolezni tudi o uvedbi razširitve programa presejanja novorojencev

Brdo pri Kranju, 29. februarja - Ministrstvo za zdravje in Združenje za redke bolezni Slovenija sta danes na Brdu pri Kranju pripravila 10. nacionalno konferenco ob dnevu redkih bolezni. Med drugim so spregovorili o razširitvi programa presejalnega testiranja novorojencev z 18 na 41 vrojenih bolezni, so sporočili z ministrstva.