Armenija in Azerbajdžan začela nova mirovna pogajanja

Berlin, 28. februarja - Ob posredovanju Nemčije so se v Berlinu danes začela nova mirovna pogajanja med Armenijo in Azerbajdžanom za rešitev njunega več desetletij trajajočega spora. Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je ob sprejemu armenskega in azerbajdžanskega kolega, Ararata Mirzojana in Jejhuna Bajramova, pozdravila pogumna prizadevanja obeh držav.