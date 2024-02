Armenija: Azerbajdžan se pripravlja na vojno

Erevan/Baku, 15. februarja - Armenski premier Nikol Pašinjan je danes posvaril, da se Azerbajdžan pripravlja na vojno proti Armeniji. Njegovo opozorilo sledi novi eskalaciji razmer na meji med državama v ponedeljek in torek, pri čemer so bili ubiti štirje armenski vojaki. Oblasti v Bakuju sicer trdijo, da nimajo ozemeljskih zahtev do Armenije.