Nekaj manj kot 3000 od 13.000 prenosnikov bodo dobile šole

Ljubljana, 28. februarja - Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo od 13.000 prenosnih računalnikov, ki jih je kupilo za 6,5 milijona evrov, 2961 teh naprav razdelilo šolam in zavodom, katerih ustanoviteljica je država. Upravičenih šol in zavodov je 146, doslej se jih je odzvalo 111, časa imajo še do 1. marca.