Faktorski dohodek v kmetijstvu lani nižji

Ljubljana, 28. februarja - Realni faktorski dohodek v kmetijstvu naj bi bil lani v primerjavi z letom prej manjši za dva odstotka, je drugo oceno sporočil državni statistični urad in tako potrdil prvo oceno. Ta se je znižal predvsem na račun upada cen v rastlinski pridelavi in živalski prireji. Zaradi pocenitve inputov so bili nižji tudi stroški pridelave.