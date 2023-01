Faktorski dohodek v kmetijstvu lani po popravljeni oceni višji za petino

Ljubljana, 27. januarja - Faktorski dohodek v kmetijstvu naj bi bili lani za 19 odstotkov višji kot predlani, je drugo oceno sporočil državni statistični urad, potem je v prvi oceni navajal 15-odstotno rast. Razlog za rast v primerjavi s podpovprečno letino 2021 je rast cen v rastlinski pridelavi in živalski prireji. Dražji so bili inputi in s tem stroški pridelave.